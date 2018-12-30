SGM'ler minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Adapazarı SGM bu kapsamda son olarak Arifiye Hanlı İlkokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar. Arifiye Hanlı İlkokulu öğrencilerinden Yaren Şentürk, “Öncelikle bize sıcak davrandığınız çok teşekkür ederiz. Özellikle drama dersinden çok memnun kaldık. Sosyal Gelişim Merkezi'ni çok sevdik. İnşallah bir gün bir daha karşılaşırız” dedi. Öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezi'nde geçirdikleri gün dolayısıyla şiir kaleme aldı.