SGM'lerde eğitimlere 11 bin öğrenci katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından SGM'ler de 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca devam eden çeşitli etkinlikler yılsonu gösterileriyle tamamlandı. Bu yıl toplam 11 bin minik öğrenci SGM'de eğitim gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezleri 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca Adapazarı, Geyve, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezleri'nde toplam 11 bin öğrenci eğitim gördü. Sosyal Gelişim Merkezlerinde yıl boyunca eğitim alan minik öğrenciler, birbirinden değerli eserleri ve oyunları yılsonu gösterisinde sergileyerek eğitimlerini tamamladılar. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çok verimli bir eğitim dönemini daha geride bıraktık. Çocuklarımızla birlikte hem eğlendik hem de öğrendik. Çocuklarımız yeni arkadaşlıklar edinme fırsatın yakaladılar. Öğrencilerimiz; tüm yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu şenliklerinde sergileme fırsatı buldu. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. Şimdi önümüzde yaz kurslarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 10 Haziran Pazartesi günü tüm vatandaşlarımızı yaz kursu kayıtlarına bekliyoruz. İnşallah eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” sözlerine yer verildi.