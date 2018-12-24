SGM'lerde Mevlana sevgiyle anıldı

Adapazarı, Geyve ve Sapanca SGM'de gerçekleştirilen etkinlikler hakkında açıklamalarda bunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Mevlana'yı hatırlatmak ve Şeb-i Arus'a dikkat çekmek için hazırlanan etkinliklerin büyük bir beğeni ile karşılandığını belirtti. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Adapazarı SGM Ney sınıfı öğrencilerimiz Hz. Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü zaman olan Şeb-i Arus'a yani Düğün Gecesi'ne özel bir dinleti hazırladı. Mevlana ile özdeşleşen Ney sesi ile SGM velilerimize ve misafirlerimize Mevlana'yı hatırlatmak ve Şeb-i Arus'a dikkat çekmek için hazırladığı dinleti büyük bir beğeni ile karşılandı” dedi.

Murat Kıroğlu, “Geyve SGM öğrencilerimiz hazırladıkları gösteri ile Mevlana Haftasını dolu dolu bir şekilde geçirdi. Ritim sınıfı, drama sınıfı, bağlama sınıfı, Kur'an-ı Kerim ve Değerler Sınıfı öğrencileri sırasıyla hazırladıkları gösterileri sergilediler. Yoğun katılımla gerçekleşen program izleyenlerden tam not aldı. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Resim ve Becerikli Eller Atölyesi Öğrencileri ise Mevlana Haftası kapsamında “HİÇ” temalı etkinlik ve sergi gösterimi gerçekleştirdi” diye konuştu.

Kıroğlu, “Mevlana, sevgi, hoşgörü ve barışın tüm dünya tarafından kabul edilmiş öncü bir ismidir. Bizde Sosyal Gelişim Merkezleri olarak öğrencilerimize Mevlana'nın aramızdan ayrılışının 745. Vuslat yıldönümünü andık. SGM'li miniklerimize Hz. Mevlana'nın öğütlerinden ve hayatından örnek almaları için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin Mevlana ve düşünceleriyle tanışmış olması bizler için büyük mutluluk” şeklinde konuştu.