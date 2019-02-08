SGM'lerde yeni dönem başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) 9 bin 500 öğrenci ile yeni dönemde eğitimlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri bahar dönemi eğitimlerine başladı. Sakaryalılar tarafından yoğun ilgi gören Sosyal Gelişim Merkezleri'nde Adapazarı SGM'de 5 bin 500, Akyazı SGM'de bin 400, Geyve SGM'de bin 400 ve Sapanca SGM'de bin 200 öğrenci olmak üzere toplam 9 bin 500 öğrenciye eğitim sunulmaya devam edecek. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, SGM'lere gösterilen bu ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.

“Çocuk gelişimde önemli bir rol”

Murat Kıroğlu yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme başladık ve bu dönemde de minik öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz burada farklı branşlarla hangi çocuğun neye ilgisi varsa o alanda kendini geliştirmesini eğlenceli bir şekilde sağlıyoruz. Biz bu eğitimleri keyifli bir hale getirdiğimiz için çocuklar sıkılmıyor aksine tatilin bitmesini ve sınıflarına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Satranç, Yabancı Dil Eğitimi, Müzik Atölyesi, Drama ve Kodlama dersleri gibi 28 farklı branşta verdiğimiz eğitimle çocukların gelişiminde önemli bir role sahibiz. SGM'lerimizi tercih eden tüm Sakaryalılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olmaya devam edeceğiz” dedi.