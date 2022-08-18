SGM'li minikler İngilizceyi oyunlarla öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de başlayan yaz kurslarına katılan çocuklar, İngilizce derslerinde konuşma ve dinleme çalışmalarını oyunlar eşliğinde yaparak dil becerilerini geliştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde dersler devam ediyor. Çocukların eğlenirken öğrendiği bu derslerde aktif öğrenme ve çoklu zeka kavramlarına uyum sağlanıyor. Bu çerçevede İngilizce atölyesinde öğrenim gören çocuklar, konuşma ve dinleme çalışması yaparak oyunlarda daha etkili dil becerilerini geliştiriyorlar.