SGM'li minikler yerli malı haftasını coşkuyla kutladı

Öğrenciler etkinlik kapsamında yerli lezzetler yaparak eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığına vardı.

SGM Mutfak Atölyesi öğrencilerin yerli üretim ürünlerden yerli lezzetler yaparak Türk mutfağına ait bilgiler edindiği etkinlik hakkında açıklama yapan Sapanca SGM İdari Sorumlusu Macit Özçelik, “Yerli üretim konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve yerli ürün kullanımının ülke ekonomisine katkılarına dikkat çekmek için her hafta sonu kendi emekleriyle sağlıklı ürünler hazırlıyorlar. Ayrıca tutumlu olmanın önemine, israf etmenin sakıncaları konusunu her hafta derslerimizde işleniyor. Mutfak Atölyemizde öğrencilerimizde birlikte “Sofrada Sıfır Atık” ilkesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.