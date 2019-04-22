SGM'nin minik öğrencilerinden ‘Değerli Kardeşime' projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi tarafından başlatılan ‘Değerli Kardeşime' projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM'nin minik öğrencileri ‘Değerli Kardeşime' adlı projeyle kardeşlerini unutmadı. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneğini sergileyen öğrencilerin bu çalışması büyük beğeni topladı. Minik öğrenciler ‘Değerli Kardeşime' adlı projeyle eşyalarını ihtiyacı olan kardeşleriyle paylaşmak adına Akyazı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmeleri adına gerçekleştirilen projede çocuk kulüpleri öğrencileri topladıkları eşyaları önce paketlediler. Daha sonra hediye paketine dönüştürüp kolilere dolduran öğrenciler kolilerin üstlerine ‘Değerli Kardeşime' mührü vurdular.