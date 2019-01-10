Şiddetli rüzgardan aracın üstüne elektrik direği devrildi

Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle Sapanca ilçesinde bir aracın üstüne elektrik direği devrildi. Direğin devrilme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Sakarya genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan şiddetli rüzgar sebebiyle Sapanca ilçesinde birçok mahallede ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Bir elektrik direğinin ağaçla birlikte kamyonet tipi bir aracın üzerine devrilme anı ise vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Fırtına nedeniyle elektrik direğiyle birlikte ağacın, kamyonetin kasa kısmına devrilmesi olası bir facianın önüne geçerken, araçta maddi hasar meydana geldi.