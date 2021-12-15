İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şiddetli yağış dereleri taşma noktasına getirdi, araziler sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dereleri taşma noktasına getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereleri taşma noktasına getirdi. Dere taşması neticesinde tarlalar sular altında kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli yağış Akyazı ilçesindeki Mudurnu deresini taşma noktasına getirdi. Bu doğrultuda Hasanbey ve Yağcılar mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, herhangi bir sele karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.