Şiir Akşamları şairleri Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları şairleri Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı kapsamında şairler Fatih M. Atasever, Şafak Çelik, Dilek Kartal ve Ali Jaafar Al Allaq Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile buluştu. Okul Müdürü Sevda Aslan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret esnasında şairler; şiirleri üzerinde öğrencilere açıklamalarda bulunarak, kendi şiirlerinden seçme okumalar yaptı. Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından ziyaret, şairlerin şiir kitaplarını imzalaması ile birlikte sona erdi.