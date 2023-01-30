Silahlı çatışma değil, asker eğlencesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması yürekleri ağızlara getirdi. Tüfeklerin ardı ardına ateşlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bu kadarına da pes dedirten asker eğlencesi Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.