Silahlı çatışma olayı sonrasında iki mekanda mühürleniyor

Sakarya'da 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma olayında iki alkollü eğlence mekanı da mühürleniyor.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana gelmişti. Silahlı çatışma esnasında 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 6 kişi de yaralanmıştı. 7 tabanca ve 2 tüfeğin de ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği olaya ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nden, Adapazarı Belediyesi'ne her iki mekanın da mühürlenmesine ilişkin gerekli yazının ulaştığı öğrenildi. İki mekana da işletmelerinde bulunan malzemelerini tahliye edebilmeleri için yarın saat 13.30'a kadar süre verildi.