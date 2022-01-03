Silahlı kavgada vurulan genç hastanede hayatını kaybetti: 5 gözaltı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde aralarında husumet bulunan gençler arasında çıkan kavgada silahla vurulan 27 yaşındaki İsa Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında jandarma ekiplerince 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Kara ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) isimli şahıslar Çeşmebaşı Mahallesi merkezinde karşılaştı. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga esnasında A.Ç. isimli şahıs çıkarttığı tabanca ila İsa Kara'ya 5 el ateş etti. Ateşlenen silahtan çıkan mermilerde 2 tanesi çenesinin alt kısmına isabet eden Kara ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kara, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsa Kara, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.