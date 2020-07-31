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Simit fırınında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bayram günü simit fırınında çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram günü simit fırınında çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ozanlar Mahallesi Ünal Ozan Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Simit fırınından dumanların yükseldiğini gören ve büyük korku yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Yangın esnasında fırının kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Yangında simit fırınında büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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