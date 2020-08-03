Simit fırınında çıkan yangını çektiği görüntüde spiker gibi anlattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir simit fırınında çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir vatandaş ise saniye saniye kayıt altına aldığı yangını adeta bir spiker gibi anlattı.

Yangın, Karasu ilçesi Karakol Caddesi ile Cemalettindere Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan simit fırınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, simit fırınında bulunan kuru odunların tutuşması üzerine yangın çıktı. Simit fırınından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında simit fırını kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri inceleme başlattı.

Yangın sonrası yaşanan panik ve yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Alevlerin yükseldiği anlar ile sonrasında ekiplerin yangına müdahale ettiği anları kayıt altına alan bir vatandaş ise olan biteni adeta bir spiker gibi anlattı. Yangında simit fırını kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.