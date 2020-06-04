Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı

14 Haziran'da yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020 YKS) kurallara uygun ve güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın başkanlığında ve ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Halim Özdemir'in koordinatörlüğünde Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Suat Keleş, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Albay Münir Yüksel Gürfiliz, Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Ali Oktar ve İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Serdar Değirmenci katıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda covid-19 salgını sürecinde yapılacak olan MSÜ ve YKS sınavları için alınacak ilave güvenlik tedbirleri de ele alındı.

Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle özellikle sınav günlerinde önceki yıllara göre ağır trafik yoğunluğunun beklendiğine işaret edilen toplantıda, sınava girecek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirlenen konulara dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantıda özellikle Esentepe Kampüsünde (SAÜ ve SUBÜ binalarında) sınava girecek adayların sınava girecekleri binayı sınav öncesi mutlaka yerinde görmeleri gerektiği belirtildi. Bunun yanında sınava giriş belgesinin “ais.osym.gov.tr” adresinden çıktı alınarak sınav gününden önce hazır bulundurulması, adayların geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesini yanında bulundurması ve sınava giriş belgesindeki tüm açıklamaları okumaları gerektiğine dikkat çekildi.