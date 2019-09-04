İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş, yaraları sebebiyle evinden çıkamıyor

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sivri sineklerinin ısırdığı bir vatandaş ayağında oluşan yara nedeniyle evinden çıkamıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sivri sineklerinin ısırdığı bir vatandaş ayağında oluşan yara nedeniyle evinden çıkamıyor.


Gazipaşa Nahallesinde ikamet eden Emre Keskin isimli vatandaşı uykusunda sivri sinekler ısırdı. Isırıkların olduğu yerde yara oluşan ve hastaneye tedavi olmak için giden Keskin, “Doktora gittim tenimin hassas olduğunu söylediler ben hastaneye gittiğimde başka bir ablada çocuğunu aynı şikayetle getirmişti. Çocuğun heryeri yaraydı herkesinmi teni hassas yetkililer buna bir çare bulsunlar 2 haftadır evden çıkamıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.