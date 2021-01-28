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Sobaya attıkları fındık kabukları, evlerinden ediyordu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki müstakil evde fındık kabuklarının alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki müstakil evde fındık kabuklarının alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder A.'ya ait olduğu öğrenilen evde, sobada küllenen fındık kabuklarının tekrardan alevlenmesi ve kabukların dışarı sıçraması sonrasında yangın evde çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında evde kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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