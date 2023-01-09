Şofbenden çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi: 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin 1'inci katında şofbenden çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Dumandan etkilenen 1 kişinin ise ambulansta tedavisi gerçekleştirildi.

Mithatpaşa Mahallesi Gülbağ Sokak'ta iki katlı evin birinci katında şofbende çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye bölgeye sevk edilen ambulansta müdahale edildi. Paniğe sebep olan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.