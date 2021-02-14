İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk havalar baca yangınlarını beraberinde getirdi

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Sakarya’da baca yangınları artış gösterdi.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Sakarya'da baca yangınları artış gösterdi. Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan ve balkona da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7014 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin oturduğu evin bacasında yangın çıktı. Balkona da sıçrayan yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.