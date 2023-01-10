Söğütlü ve Ferizli arası sil baştan yenilendi

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, “Söğütlü ve Ferizli ilçelerimizi bağlayan toplamda bin 800 metrelik caddelerimiz, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla yenilenmiştir. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Söğütlü Atatürk Caddesi ve Ferizli Egemen Caddesi'nde sıcak asfalt dökümü yapan ekipler, bin 800 metre yolu toplamda 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak sil baştan yeniledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce'ye Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt eşlik etti. Başkan Yüce, “Söğütlü ilçemizde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Personellerimizle hasbihal ettik ve kolaylıklar diledik. Gündüz gece demeden sürdürdüğümüz çalışmalarla Söğütlü ve Ferizli arasındaki yılların çilesini sonlandırıyoruz” diye konuştu.

Konumu itibariyle yoğun kullanılan ve eski Söğütlü ile Ferizli arası olarak bilenen yolun yenilenmesiyle birlikte vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı bulacak. Belli program dahilinde şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaların, havaların elverişli olduğu ölçüde devam edeceği belirtiliyor. Başkan Yüce, Sakarya'nın genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılının başlarından itibaren başlattığımız asfalt seferberliği tüm hızıyla devam etmektedir. Şehrimizin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmalarla, şimdiye kadar toplamda 233 kilometrelik yolu 506 bin ton sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla Söğütlü ve Ferizli ilçelerimizde bulunan 1800 metre uzunluğundaki Atatürk Caddesi ve Egemen Caddesi'ne 3000 bin ton asfalt kullanarak baştan sona yeniledik. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir seyahat gerçekleştirmeleri bizim önceliklerimiz arasındadır. Bu anlamda şehir genelinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de sıcak asfalt çalışmalarımız programa aldığımız tüm noktalarda devam edecektir. Ben bu vesile ile yapılan asfalt çalışmasının Söğütlü ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.