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Söğütlü'de asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Söğütlü'ye bağlı Yeniköy, Karateke ve Mağara mahalleleri arasında kalan 7 kilometre uzunluğundaki güzergâhta yenileme çalışmaları tamamlandı. 8 bin ton sıcak asfaltın kullanıldığı yenilenen arter daha güvenli bir hale getirildi. Ekiplerin yoğun bir mesai harcayarak kısa sürede yenileme çalışmalarını tamamladığı bölgede yaşayan vatandaşlar çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirterek öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye daha sonra emeği geçen herkese teşekkür etti.


Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Asfalt ihtiyacı olan bir bölgemizin daha ihtiyacını giderdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin her bölgesinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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