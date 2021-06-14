Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 207 bin 900 lira ceza

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 231 kişiye 207 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında; 7-12 Haziran tarihleri arasında 22.00 - 0.500 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 139 kişi ile 13 Haziran tarihinde uygulanan ‘Tam Gün Kapanma' kısıtlamasını ihlal eden 92 kişi olmak üzere toplamda 231 kişiye işlem yapılarak 207 bin 900 TL ceza kesildi.