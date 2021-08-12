Sokak hayvanları geçici bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da tüm çalışmaları yakından takip ettiği Hayvan barınağında baştan sona yapılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra tedaviye ve bakıma muhtaç hayvanların kaldıkları yerlerden tedavi edildikleri alanlar da dahil olmak üzere daha temiz ve sağlıklı olması için belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yaz kış bakıma muhtaç tüm hayvanların doğal ortamlarını aramayacağı şekilde dizayn edilen ve veteriner hekim eşliğinde özenle bakılan sokak hayvanlarının, Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevinde yapılan çalışmalardan sonra artık daha da mutlu ve huzurlu olması bekleniyor.