Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı

Kış aylarında sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, barınak dışında kalan sokak hayvanlarına yönelik yerinde besleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yaman, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarda vatandaşlardan da hassasiyet beklediklerini belirtti.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, “Bireysel nefes almadığımızın bilincindeyiz. Sokaklarımızı doğamızı paylaştığımız canlılar için zor yaşam koşullarının başladığı kış ayları gelmiş durumda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyarak toplum bilinciyle canlı sevgisiyle özveride bulunuyoruz. Malum kış ayları sokak canlıları için yemek ve barınma ihtiyacının doğduğu aylar. Doğamızı paylaştığımız bu canlar soğuk havalarda enerji kaybına uğramakta yiyecek sıkıntısı yaşamakta” dedi.

Bu konuda duyarlı ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Yaman, “Sokak hayvanlarının beslenme bulmada en zorlandığı noktalar belirlenerek mama bırakıyoruz. Öyle bir hal aldı ki beslenme projemiz sadece köpekler değil diğer doğa hayvanları da beslenme odağımızın misafiri oluverdi. Bizler yiyecek bulabilecek canlılarız fakat onlar değil o zaman bu canlar içinde vatandaşlarımızın da duyarlı olarak evlerinin artık yemeklerini uygun yerlere bırakması hayvanlar için çok önemlidir. Bu konuda duyarlı ve bilinçli hareket etmeyi sürdürmeliyiz” diye konuştu.