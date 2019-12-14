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Sokak köpeğini çalı süpürgesiyle kaşıdı taktir kazandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde temizlik görevlisi, kendisini kaşıması için yatan sokak köpeğinin isteğini kırmayıp çalı süpürgesiyle köpeği kaşıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde temizlik görevlisi, kendisini kaşıması için yatan sokak köpeğinin isteğini kırmayıp çalı süpürgesiyle köpeği kaşıdı.


Akyazı Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi kendisini kaşıması için yatan sokak köpeğinin isteğini kırmayıp çalı süpürgesiyle köpeği kaşıdı. Amatör kameraya yansıyan o anlar da köpeğin mutluluğu gözlerinden okundu.


Bu güzel hareketi gören vatandaşlar ise temizlik görevlisini taktir etti.

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