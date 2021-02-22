Sokakları temizlerken köpek sevgisiyle yürekleri ısıttı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde temizlik personelinin köpeğe sevgi gösterdiği anlar yürekleri ısıttı. Cep telefonu ile kayıt altına alınarak paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Yürekleri ısıtan olay, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adapazarı Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli sokakları temizlediği esnada yanına gelen köpeğe sevgi göstererek, başını okşadı. Sokakları temizlerken köpek sevgisi ile de yürekleri ısıtan temizlik personelinin alkışı hak eden hareketi o esnada çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı.