Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun desteklediği Hendekli sanatçı Macide Temiz, ilk kişisel resim sergisiyle, ‘Solo Exhıbıtıon' sanatseverlerin karşısına çıktı.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünde sanat hayatını sürdüren Macide Temiz, ilk kişisel resim sergisini Hendek Belediyesi nikah salonu fuaye alanında beğeniye sundu. Birçok eserin yer aldığı sergi yoğun katılımla açıldı. Açılışa Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Belediye Meclis üyesi Nigar Görüm, BBP İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatseverler, birçok ressam ve birbirinden seçkin konuklar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, Macide Temiz'i tebrik ederek, “Hendek sanatın ve sanatçının yanında olacaktır. Hendekli bütün değerlerimize sahip çıkacağız. Her alanda farkını gösteren bir Hendek var. Bu güzel eserleri şehrimizde sergileyen Macide Temiz'e teşekkür ediyorum” dedi.

Macide temiz ise kendisine destek veren Babaoğlu'na teşekkür ederek, büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından verilen kokteylde sanatseverler sergiyi gezerek birbirinden güzel eserleri inceleme fırsatı buldu. Bu arada serginin hafta boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı