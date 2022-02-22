İhlas Haber Ajansı

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‘Son 5 Dakika' oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika’ isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika' isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.


Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında AKM'de Tiyatro Retorik tarafından ‘Son 5 Dakika' isimli tiyatro gösterimi sahnelendi. Aile komedisini konu alan tiyatro oyunu, salonda yerini alan sanatseverlerden tam not aldı.

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