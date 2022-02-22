‘Son 5 Dakika' oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika’ isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Son 5 Dakika' isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.
Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında AKM'de Tiyatro Retorik tarafından ‘Son 5 Dakika' isimli tiyatro gösterimi sahnelendi. Aile komedisini konu alan tiyatro oyunu, salonda yerini alan sanatseverlerden tam not aldı.