İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Son düdük çaldı, yeşil saha boks ringine döndü

Sakarya’da Süper Amatör Lig’de oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı.

Sakarya'da Süper Amatör Lig'de oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.


Sakarya Süper Amatör Ligi 6. haftasında Erenlerspor ve Kocadöngelspor, Erenler Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocadöngelspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Son düdükle birlikte başlayan kavgada, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Bir süre sonra yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.