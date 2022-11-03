"Son Hurefe: Deizm" konferansı büyük ilgi gördü

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu ise Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Tiyatro oyunlarından sinema gösterimlerine, dinletilerden söyleşilere kadar birçok programın düzenlendiği Kasım etkinliklerinin ilk konuğu Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu oldu. Gerçekleştirilen Son Hurefe: Deizm konulu konferansa öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sonunda katılımcılara hediye edilen kitaplar Prof. Dr. Baloğlu tarafından imzalandı.

Konuşmasında modern kültürün deizme olan etkilerine vurgu yapan Baloğlu, “Günümüzde Deizmi besleyen ve onu büyük bir sorun haline getiren çok yönlü etkiler vardır. Modern kültür de özellikle genç nesillerimizi tüketim, israf ve lüks yaşama amacı içerisinde bir anlamda deizmin tuzağına düşürme noktasında önemli bir rol oynuyor. Bugün dikkat ettiğimizde müthiş bir eğlence endüstrisi var. Bu sistem kapitalist sermayenin farklı alanlardaki varlığını görünür kılan birer mabet hükmüne gelmiş durumdadır. Toplumumuzu mana planından madde planına taşıyan ve sürekli eğlence ve tüketim üzerine kurulan bu sistem deizmin günümüzdeki en önemli sorunların başında gelmektedir” dedi.

Konuşmasının devamında sosyal medyaya da değinen Prof. Dr. Baloğlu, “Sosyal medyayı hepimiz hayatımızda etkin bir şekilde kullanıyoruz. Fakat burada önemli bir sorun karşımıza çıkıyor. Maalesef sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri kitap okuma alışkanlığımızı yitirdik. Artık herhangi bir konu ile ilgili bilgi sahibi olacağımız zaman, 140 karakterin içerisine sığdırılmış ve önünü arkasını bilmediğimiz yazı dizilerinden beslenerek hareket ediyoruz. Bu da tabii olarak bilgi sahibi olmadığımız konularda yanlış kanaatlere varmamıza sebep oluyor” diye konuştu.