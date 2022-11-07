Sonbahar tonları arasında unutulmaz deneyim yaşadılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" programı çerçevesinde 100'e yakın doğa tutkunu Akçay ve Nuriosmaniye parkurunda sonbahar tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" programı birbirinden güzel rotalarda devam ediyor. Yürüyüş programı, son olarak Sapanca Akçay ve Geyve Nuriosmaniye rotalarında gerçekleştirildi. Doğa tutkunu olan, yeşili ve yürüyüşü seven yaklaşık 100 kişi, Adapazarı şehir merkezinde Büyükşehir'in uzman kadrosuyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüşün yapıldığı rotaya erken saatte hareket edildi.

Sonbaharın en güzel tonlarını yansıtan Akçay ve Nuriosmaniye ormanlarında keyifli bir yürüyüşe çıkıldı. Koyu kahverengi yapraklar ve ağaçlardaki sarının tonları arasında yapılan yürüyüş unutulmaz bir doğa deneyimine dönüştü. Katılımcılar bu anları çektikleri yüzlerce fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin trekking ve doğa sporları konusunda uzman ekibiyle birlikte egzersiz hareketleri yapıldı. Yapılan yürüyüş programı sırasında Sapanca ve Geyve ilçeleri arasındaki sığ ormanlar yürüyerek geçildi. Yürüyüş çerçevesinde yaklaşık 30 kilometrelik yol kat edildi. Katılımcılar, harika deneyim ve ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Doğanın, yaprağın, oksijenin hazzını bilen, ayrı kalamayan dostlarımızla uzun yıllardır aynı programda buluşuyoruz. Pandemi sebebiyle ara verdiğimiz doğa yürüyüşlerine çok ciddi katılım alıyoruz. Özellikle sonbaharın renklerinin hâkimiyet oluşturduğu bugünlerde doğayı birlikte keşfetmek büyük bir mutluluk. Tüm doğaseverleri bekliyoruz" denildi.