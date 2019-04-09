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Sosyal Denge Tazminatı için imzalar atıldı

Adapazarı Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin imza töreninde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Adapazarı Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin imza töreninde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, Yönetim Kurulu Üyeleri ve belediye personeli ile bir araya geldi. Adapazarı Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin imza töreninin de gerçekleştiği görüşmede Başkan Işıksu, yeni sözleşmenin belediye personeline hayırlı olmasını diledi.


Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, “Adapazarı Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla ilgili sosyal denge sözleşmesinin imza törenini gerçekleştirdik. Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ilgileri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Başkan Işıksu iss, “Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'ni imzaladık. Devam niteliğini taşıyan bu sözleşme ile Adapazarı Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin haklarının iyileştirilmesi için karşılıklı görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Adapazarı'mıza en güzel hizmetleri inşallah hep birlikte sunacağız. Hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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