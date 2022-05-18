Sosyal medya, özel hayat tanımını değiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konferanslar devam ediyor. ‘Dijital Çağda Müslüman Kalmak' isimli konferansın konuğu Yazar Nazife Şişman oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Konferansa, Yazar Nazife Şişman konuk oldu. ‘Dijital Çağda Müslüman Kalmak' isimli konferansta konuşan yazar Şişman, gelişen teknoloji ve İslam dünyasının bu teknoloji karşısındaki değişimini ele aldı.

Sosyal medyanın özel hayat tanımını tamamen değiştirdiğini ifade eden Şişman, “Eskiye nazaran insanlar sosyal medyada bilgi paylaşımı yapmaktan çekinmiyor. Sürekli açılan yeni platformlar özel hayatın tanımını tamamen değiştirdi. Bunula birlikte bireylerin arasındaki iletişimde çok yönlü olarak değişime uğradı. Özellikle ebeveynlerin çocukları ile olan iletişimleri noktasında zaman zaman değişkenlik yaşanabiliyor. Bizler tüm bu alanlarda toplum olarak bilinç düzeyimizi artırarak, sosyal medyanın gerek dinimiz gerekse kültürümüze olan kötü etkilerini azaltmak durumundayız” dedi.

Teknolojinin son yarım yüzyılda çok hızlı değiştiğini belirten Şişman, “Öğrenci olduğum süreçten bu güne baktığımda teknolojinin inanılmaz bir hızla değiştiğini görüyorum. O süreçte öğrenilen birçok program şuan sadece bilgisayar tarihinin bir konusu olabilir. Bunun dışında başka bir anlam taşıması çok mümkün görünmüyor. Karşımızda bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir teknoloji varken, bizler yapacağımız yatırımları olabildiği kadar uzun vadeli yapmalıyız. Tüm bunları yaparken kültürel kodlarımız ve müntesibi olduğumuz dinin vizyonuna uygun hareket etmeliyiz. Toplumların değer yargıları ve kültürleri değişkenlik gösterebiliyor, bizler bu noktada toptancılık yapmadan dijital çağın nimetlerini toplumumuza kanalize etmeliyiz” diye konuştu.