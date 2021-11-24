Sözde 'Cemiyet Mafyası' cezadan kaçamadı

Sakarya'da kendisini ‘Cemiyet Mafyası' olarak sosyal medyada paylaşan ve düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açan genç hakkında polis ekipleri yasal işlem başlattı.

Sakarya'da bir düğün öncesinde dizi setlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini ‘Cemiyet Mafyası' olarak adlandıran genç, arkada çalan Kurtlar Vadisi dizi müziği ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Masa üzerinde bulunan para, silah ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı. Yaşanan magandalık üzerine harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin H.T. ve M.T.B. isimli şahısları görüntülerdeki mermi ve silahla yakaladı. Emniyete götürülen şahıslarla ilgili ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.