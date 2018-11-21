Spor kompleksine Dünya Şampiyonu Güreşçi Metehan Başar'ın ismi verildi

Sapanca Belediyesi tarafından Sapanca'da yaptırılan spor kompleksine Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başar'ın ismi verildi. Yapılan törende konuşan Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, "Şampiyonumuzun ismini ölümsüzleştirdik" dedi.

Sapanca Belediyesi Kasım ayında gerçekleşen Belediye Meclis toplantısındaki 12. maddede gündeme alınan ve meclis üyelerinin oylarıyla Göl Mahallesinde yapılan Sapanca Belediyesi Spor Kompleksine Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Metehan Başar'ın adı verildi. Spor kompleksinde isim değişikliği töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene şampiyon Başar'ın yanında Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program konuşmalarla devam etti.

"Onur ve gururluyum"

Dünya Şampiyonu Metehan Başar yaptığı açılış konuşmasında, "Sapanca'mıza ikinci dünya şampiyonluğunu getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Geçen sene de yine bu zamanlarda altın madalya getirmiştim. Orada bunun sözünü vermiştim. Bu sene de altın madalya getirmek nasip oldu. Ben bu altın madalyayı ülkeme daha sonra da kendi memleketim Sapanca'ya getirdiğim için ayrı bir onur, gurur içerisindeyim. Tekrar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. İnşallah devam eden dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda da altın madalya getirip tekrardan burada bu şekilde kutlarız" dedi.

Başkan Aydın Yılmazer: "Şampiyonumuzun ismini ölümsüzleştirdik"

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise yaptığı açıklamada, "Sapanca'mızın Sakarya'mızın Türkiye Cumhuriyetimizin evladı arka arkaya Türk Bayrağını ve İstiklal Marşımızı dünyaya dinleten sporcumuzu da unutamazdık unutmadık. Böyle bir başarı geldiğinde hemen teşkilatımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte maddi olarak ölçüsünü değerlendiremediğimiz bir durumu manevi olarak ne yapabiliriz dedik ve güzel bir karşılama ile bizleri nasıl gururlandırdıysa biz de onu biraz da olsa gururlandıralım motive edelim. Gelecek olimpiyatlarda daha işi var kardeşimin başarısını hep birlikte görmek istiyoruz bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tüm meclis üyeleri olarak meclisten geçirdik ve resmi olarak birazdan açacağımız Sapanca Metehan Başar Spor Kompleksi'ni hayata geçirdik ve ismini ölümsüzleştirdik. Sapanca turizm şehri spor şehri eğitim şehri kültür şehri yapacağız dedik adım adım yapıyoruz. Çocuklarımızı unutmadık 90 adet park yaptık gençlerimizi unutmadık spor tesisi yaptık bayan kardeşlerimizi unutmadık bine yakın kursiyerlerle kurs merkezlerini hayat geçirdik ve devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın Yılmazer, şampiyona sporcuya altın madalya ve plaket taktim etti. Daha sonra kompleksin açılışı gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar Başar ile bol bol fotoğraf çekildi.