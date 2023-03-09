Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 0 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yılport Samsupor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Samsunspor sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortada Laura'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada Milosevic'in ortasında, Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.
24. dakikada Odise Roshi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
26. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Benasser'in vuruşunu kaleci Furkan Köse son anda kornere çeldi.
39. dakikada Köse'nin yaptığı uzun kaleci vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Mehmet Akyüz'ün şutunda meşin yuvarlak direğe de çarparak auta gitti.
45. dakikada Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalecinin dokunuşuyla direkten döndü.
75. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu, Cemal Alpay, Berksan Duran
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman, Hakan Yavuz (Zdravko Dimitrov dk. 64), Odise Roshi, Deni Milesovic, Dmytro Grechyshkin (İbrahim Has dk. 46), Bülent Uzun (Oğuzhan Akgün dk. 90?), Mehmet Akyüz (Hadi Sacko dk. 64), Oğuz Yıldırım (İsmail Erdoğan dk. 77), Ümit Kurt
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, İbrahim Has, Alihan Gümüş, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Yılport Samsunspor: Jakub Szumski, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Youssef Ait Benasser (Ahmet Sağat dk. 90+7 ?), Zeki Yavru (Yunus Emre Çift dk. 66), Ali Kaan Güneren (Celil Yüksel dk. 46), Gaetan Loamba Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Soner Aydoğdu dk. 66), Douglas Willian Da Silva Saouza (Harris dk. 85 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Emre Demir, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır
Teknik Direktör. Hüseyin Eroğlu
Gol: Gaetan Laura (dk. 7) (Samsunspor)
Kırmızı kartlar: Ümit Kurt (dk. 71) (Sakaryaspor), Zeki Yavru (dk. 72), Yusuf Abdioğlu (dk. 78) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Odise Roshi, Bülent Uzun, Oğuzhan Akgün, İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Jakub Szumski (Samsunspor)