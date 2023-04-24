Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakika ceza sahası dışından Bregu'nun etkili vuruşunu kaleci Cihan topu kornere çeldi.
6. dakika Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Olare'nin ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Cihan köşeye uzanarak çıkarmayı başardı. Pozisyon sonrası Cihan küçük bir sakatlık geçirdi.
30. dakika Oğuz Yıldırım'ın getirdiği topta Kabongo Kasongo'nun vuruşu rakip kalenin yanından auta çıktı
37. dakikada Sakaryaspor ceza sahasına giren Bolusporlu oyuncu Çağlayan Menderes'in müdahalesiyle yer kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakika penaltı kararı sonrasında topun başına geçen Bregu, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
45. dakika Sakaryaspor tehlikeli bir noktadan Milosevic'in yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Burak'ın etkili vuruşunda kaleci Çağlar Akbaba topu son anda kornere çeldi.
69. dakika Sakaryaspor'da gelişen atak sonrasında sağ kanattan açılan orta Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu sonrasında auta çıktı.
87. dakika Sakaryaspor atağında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vurduğu şut neticesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Donkor dk. 46), Kabongo Kasongo, Burak Süleyman (İsmail Erdoğan dk. 90+1 ?), Zdravko Dimitrov, Michal Nalepa, Deni Milosevic (Hakan Yavuz dk. 46), İbrahim Has (Mehmet Akyüz dk. 46), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (Oğuzhan Akgün dk. 84 ?), Ümit Kurt
Yedekler: Yuşa Tığrak, Oğuz Kocabal, Dmytro Grechyshkin, Berkay Kurubacak, Ruhi Yıldız
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Furkan Demir dk. 66), Bregu, Oulare, Landel, Mehmet Zahit Çınar (Bülent Cevahir dk. 82 ?), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Abdurrahman Canlı dk. 74), Berk Yıldız, Posmac
Yedekler: İsmail Çipe, Eray Ataseven, Balde, Erdem Reis, Kerem Paykoç Ensar Bilir, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk
Goller: Bregu (dk. 40 pen) (Boluspor), Mehmet Akyüz (dk. 87) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (Sakaryaspor), Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar, Tugay Kaçar (Boluspor)