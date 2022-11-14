Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Sakaryaspor atağında Serkan Odabaşoğlu ile Hurşit Taşçı arasında oynanan kısa paslaşmalar sonrasında vurulan şut Çaykur Rizespor kalecisinde kaldı.

45+2. dakikada Çaykur Rizespor'un kendi ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Sakaryaspor'dan Nalepa meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-0

63. dakika penaltı pozisyonunda hakem Ümit Kurt'a kırmızı kart gösterdi. VAR kararı müdahalesi ile Ümit'in kırmızı kartı iptal oldu ve sarı karta döndü. Penaltıda topun başına geçen Bolasie Yala, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Anıl Usta, Mert Bulut

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu(Emirhan Aydoğan dk. 77), Burak Süleyman (Patrick Banza Kanıanga dk. 68), Isaac Donkor, Michal Jan Nalepa(Yasin Pehlivan dk. 86), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Odise Roshi(Ozan Sol dk. 77), Hurşit Taşçı (Kaıyne River Woolery dk. 68), Ümit Kurt

Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Aydoğan, Kaıyne River Woolery , Patrick Banza Kanıanga, Hüseyin Can Öztürk, Ozan Sol, Berat Onur Pınar, Oğuz Yıldırım, Yasin Pehlivan, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Koray Altınay, Bolasie Yala(Sefa Yılmaz dk. 83), Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk (Benhur Keser dk. 66), Deniz Hümmet, Alper Potuk (Faruku Miya dk. 83), Bahadır Özyurt, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Mithat Pala, Emircan Altıntaş (Kubilay Kanatsızkuş dk. 66)

Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Sefa Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Seyfettin Anıl Yaşar, Benhur Keser, Faruku Mıya, Ercan Coşkun, Berkay Uzun, Enriko Papa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Nalepa (dk. 45+2) (Sakaryaspor), Yala (dk. 64) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk (Çaykur Rizespor), Ümit Kurt, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor)