Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan Odise Roshi'nin ortasında, ceza sahası içinde Burak Süleyman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
5. dakikada Altınordu'nun gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emircan Gürlük, topu filelere yolladı. 1-1
18. dakikada Hakan Yavuz'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Nalepa'nın vuruşu kalenin üstünden dışarıya çıktı.
21. dakikada Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük'ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi.
24. dakikada Odise Roshi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi. 2-1.
44. dakikada köşe vuruşunda Ali Özgün'ün kafa vuruşunu kaleci Furkan Köse çeldi.
45. dakikada Kabongo Kasongo'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı.
63. dakikada Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel, Mehmet Türkmen
Sakaryaspor: Furkan Köse, Kabongo Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Çağlayan Menderes dk. 90 ?), Burak Süleymanx (Zdravko Dimitrov dk. 76), Isaac Donkor, Michal Jan Nalepa (Deni Milesovic dk. 81 ?), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Odise Roshix, Ümit Kurt
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Mehmet Akyüz, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Gökberk Efe dk. 88 ?), Şeref Özcan (Volkan Fındıklı dk. 63), Ali Dere, Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe (Rıdvan Koçak dk. 69), Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Yalçın Arslan, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek, Alperen Selvi, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya
Teknik Direktör: Çağatay Rüştü Şalap
Goller: Burak Süleyman (dk. 3), Burak Süleyman (dk. 24) (Sakaryaspor), Emircan Gürlük (dk. 5) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Erdem Gökçe, Kubilay Aktaş, Rıdvan Koçak (Altınordu), Hüsamettin Tut, Odise Roshi (Sakaryaspor)