Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Abdullah Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan topu kontrol etti.
45+7. dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
73. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün hatalı pas sonrasında topu alan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.
83. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında topa müdahale etmeye çalışan Kasongo'yu çekerek engelleyen Haşim Arda Sarman, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ümit Kurt'un vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.
90+7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kemal Elmas, Serhat Sağır, İlker Yasin Avcı
Sakaryaspor: Furkan Köse, Kabongo Kasongox, Burak Süleyman (İsmail Erdoğan dk. 90+2 ?), Isaac Donkor, Michal Jan Nalepa (Deni Milesovic dk. 78), Hakan Yavuz (İbrahim Has dk. 61), Odise Roshi (Zdravko Dimitrov dk. 78), Dmytro Grechyshkın (Çağlayan Menderes dk. 90+2 ?), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Umut Uzun, İsmail Erdoğan, Mehmet Akyüz, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdullah Aydın, Jurgen Bardhı, Melih İnan (Rashad Muhammed dk. 66), Mikail Okyar (Anderson Costa dk. 81 ?), Malaly Dembele, Erhan Kartal (Muhammed Emin Sarıkaya dk. 90+3 ?), Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Eze dk. 66), Erkam Reşmen
Yedekler: Bora Güngör, Aykut Çeviker, Musa Caner Aktaş, Christian Innocent, Mete Çelik
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Kabongo Kasongo (dk. 45+7 ve 90+7) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Haşim Arda Sarman (dk. 83) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Odise Roshi, İbrahim Has (Sakaryaspor), Erhan Kartal, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)