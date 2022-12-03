Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - BB Erzurumspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın pasıyla buluşan Kenro Rosheuvel kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Kenro'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Topaloğlu, mutlak golü önledi.
32. dakikada Hakan Yavuz'un sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Hurşit Taşçı'nın vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.
52. dakikada Serkan Odabaşoğlu'nun ortasında Roshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktuğ'da kaldı.
61. dakikada Erzurumspor'da kullanılan köşe vuruşunda Cihan Topaloğlu'nun elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Tozlu'nun şutu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
68. dakikada Kabongo Kasongo'nun yerde kaldığı pozisyonda yeşil-siyahlılar penaltı bekledi.
74. dakikada Sakaryaspor köşe vuruşu kazandı. Burak Süleyman'ın açtığı ortada, Kasongo'nun ön direkten kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0
90+1. dakikada Odise Roshi'nin sağ kanattan başlattığı atakta Burak Süleyman topla buluştu. Çarpraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Süleyman meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Murat Şener, Yalçın Taşkınfurat
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Kabongo Kasongo dk. 59), Artem Kravets (Burak Süleyman dk. 46), Isaac Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Odise Roshi (Ozan Sol dk. 90+4 ?), Hurşit Taşçı (Deni Milesoviç dk. 76), Ümit Kurt
Yedekler: Furkan Köse, Kabongo Kasongo, Kaiyne River Woolery, Burak Süleyman, Hüseyin Can Öztürk, Deni Milesoviç, Ozan Sol, Berat Onur Pınar, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
BB Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu, Mikhail Kenro Rosheuvel (Ufuk Budak dk. 81), Muhammed Furkan Özhan (Celal Hanalp dk. 90+1 ?), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Orhan Ovacıklı, Tualungo Paulo Lameira
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Özgür Sert, Zakarya Bergdich, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Kabongo Kasongo (dk. 74), Burak Süleyman (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Ümit Kurt, Kabongo Kasongo (Sakaryaspor), Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Alican Özfesli, Muzaffer Bilazer (Teknik Direktör) (BB Erzurumspor)