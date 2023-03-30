Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan Oğuz Yıldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Kasongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Hakan Yavuz'un ortasında Çağlayan Mendres kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
52. dakikada Thill'in ceza sahasına ortasında Dos Santos'un kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya gitti.
68. dakikada Oliver Thill'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Dimitrov'un yerden vuruşunda kaleci Harun Tekin topu kurtardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Muratcan Ilgaz
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kabongo Kasongo (Mehmet Akyüz dk. 90 ?), Burak Süleyman (Oğuzhan Akgün dk. 84 ?), Isaac Donkor, Michal Nalepa, Hakan Yavuz (Dmytro Grechyshkin dk. 90 ?), İsmail Erdoğan, İbrahim Has, Hadi Sacko (Zdravko Dimitrov dk. 76), Oğuz Yıldırım
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Deni Milosevic, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Eyüpspor: Harun Tekin, Dos Santos, Sinan Kurt, Ryan Babel, Taşkın İlter (Alpaslan Öztürk dk. 85 ?) Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Oliver Thill dk. 46), İbrahim Yılmaz (Dibba dk. 63), Halil Akbunar (Del Valle dk. 75), Cenk Ahmet Alkılıç (Mehmet Murat Uçar dk. 63)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Umut Bulut, Buğra Çağlıyan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir
Teknik Direktör: Zafer Torun
Goller: Kasongo (dk. 4), Çağlayan Menderes (dk. 42) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Ömer Bayram (Eyüpspor), Nalepa, Burak Süleyman, Hadi Sacko (Sakaryaspor)