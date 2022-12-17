Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0
26. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev'in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
41. dakikada Gençlerbirliği'nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.
52. dakikada Hurşit Taşçı'nın ceza sahası içerisinden vurduğu top kaleciden döndü.
71. dakikada Burak Süleyman'ın sol kanattan açtığı ortada Kasongo'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı'nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Burak Cansız, Veli Karakaya
Sakaryaspor: Furkan Köse, Kabongo Kasongo, İsaac Donkor, Michal Jan Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Çağlayan Menderes dk. 90+4 ?), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Deni Milosevic (Kaiyne River Woolery dk. 72), Ozan Sol (Burak Süleyman dk. 58), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Emirhan Aydoğan, Kaiyne River Woolery, Patrick Banza Kanianga, Burak Süleyman, Hüseyin Can Öztürk, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök (Seyit Ali Kahya dk. 83), Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Oleksandır Bieliaiev (Baran Başyiğit dk. 83), Aksel Aktaş (Kağan Özkan dk. 61), Hüseyincan Kırıkçı (Eralp Aydın dk. 90+6 ?)
Yedekler: Atalay Gökçe, Zafer Göktuğ Erdem, Doğukan Taşcı, İbrahim Baran Kayikci, Seyit Ali Kahya, Eralp Aydın, Baran Başyiğit, Kağan Özkan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Kabongo Kasongo (dk. 16) (Sakaryaspor), Barış Alıcı (dk. 26), Metehan Mert (dk. 79 k.k.) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Burak Süleyman (Sakaryaspor)