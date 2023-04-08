Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1.
Lig 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulubü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Ömer topu çeldi.
45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıyı kullanan Deni Milosevic, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
60. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunu kaleci Furkan kurtardı.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün'ün şutunda top filelere gitti. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan çimen, Mehmet Ali Akkor
Sakaryaspor: Furkan Köse (Cihan Topaloğlu dk. 46) Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (Zdravko Dimitrov dk. 30), Michal Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Deni Milosevic (İbrahim Has dk. 57), Hadi Sacko (Dmytro Grechyshkin dk. 80 ?), Mehmet Akyüz (Oğuzhan Akgün dk. 57), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Yedekler: Kabongo Kasongo, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Manisa FK: Ömer Kahveci, Serkan Odabaşoğlu (Muhammed Mert dk. 66), Ballou Tabla (Adem Büyük dk. 46), Silva Vitoria, Kaan Kanak, Mehmet Uysal (Gakpa dk. 79), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Metehan Baltacı, Burak Çoban (Edgar Prib dk. 66)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Anıl Koç, Doğukan Emeksiz, Umut Erdem, Demba Diallo, Yannıck Stark
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Deni Milosevic (dk. 45+1), Oğuzhan Akgün (dk. 90+2) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Hadi Sacko, Kabongo Kasongo, Dimitrov (Sakaryaspor)