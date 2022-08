Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Tuzlaspor: 0

Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mayingila N'zuzi Mata'nın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu kurtardı.

23. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında Abdoulaye Yahaya'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan topu ayaklarıyla ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada Sakaryaspor'un köşe vuruşu sonrası kaleciden dönen topta Isaac Donkor'un şutunda meşin yuvarlak Tuzlaspor'un ağlarıyla buluştu. 1-0

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında cezası sahası içine topla giren Kabongo Kasongo'nun pasıyla topla buluşan Hakan Yavuz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada topla buluşan Kabongo Kasongo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kabongo Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Michal Jan Nalepa dk. 85), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Oğuz Kocabal (Emirhan Aydoğan dk. 7), Burak Süleyman (Çağlayan Menderes dk. 85), Isaac Donkor, Hakan Yavuz, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Kaiyne River Woolery dk. 72), Ümit Kurt

Yedekler: Furkan Köse, Patrick Banza Kanianga, Hüsamettin Tut, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: İlker Püren

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rajko Rotman (Muhammed Demirci dk. 46), Mayingila N'zuzi Mata(Stefan Savic dk. 46), Abdoulaye Yahaya, Abdoulaye Cisse, Bünyamin Yürür (Çekdar Orhan dk. 85), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun (Umut Can Kanber dk. 70), Mustafa Emre Can, Mory Kone (Segun James Adeniyi dk. 52)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Mustafa Aydın, Kerem Korkmaz, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Eren Şafak

Gol: Isaac Donkor (dk. 34), Hakan Yavuz (dk. 59) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Abdoulaye Cisse, Mustafa Emre Can, Muhammed Demirci (Tuzlaspor), Serkan Odabaşoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Michal Jan Nalepa (Sakaryaspor)