Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Adanaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar,
7. dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Samuel Tetteh, topu filelerle buluşturdu. 0-1
27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Tetteh meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
42. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Kabongo Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
49. dakikada atağa çıkan Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile etkili geldi. Hızlı hücumdan ceza sahası içerisine giren Kasongo'nun şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
66. dakikada sağ kanattan Michal Jan Nalepa'nın ortasında kaleci Hasan Hüseyin topu elinden kaçırdı. Dönen topu Emirhan Aydoğan filelere yolladı. 2-2
82. dakikada Sakaryaspor, sağ kanattan kullandığı faul sonrasında topla buluşan Isaac Donkor'un şutu ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kabongo Kasongo, Emirhan Aydoğan, Kaiyne River Woolery (Odise Roshi dk. 62), Isaac Donkor, Michal Jan Nalepa (Kanianga dk. 88 ?), Hakan Yavuz (Yasin Pehlivan dk. 62), Ozan Sol (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 74), Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Çağlayan Menderes dk. 88 ?), Ümit Kurt
Yedekler: Yuşa Tığrak, Hüsamettin Tut, Berat Pınar, Berkay Kurubacak, Serkan Odabaşoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güvenli, Ahmethan Köse (Ferreira dk. 85 ?), Hakan Yeşil, Hakkı Türer (Berkan Fırat dk. 77), Burak Çoban, Lamin Jallow (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Burak Can Çamoğlu, Cedric, Emre Kaplan, Samuel Tetteh (Hadi Sacko dk. 77)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Samuel Tetteh (dk. 7 ve 27) (Adanaspor), Kabongo Kasongo (dk. 42), Emirhan Aydoğan (dk. 66), Isaac Donkor (dk. 82) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Odise Roshi, Hurşit Taşçı (Sakaryaspor), Emre Kaplan (Adanaspor)