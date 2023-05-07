Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Pendikspor: 2

Spor Toto 1.
Lig 36. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Nalepa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada Burak Süleyman'ın kale içine göndermeye çalıştığı top Mesut Özdemir'e çarparak filelerle buluştu. 2-0
45. dakikada sol kanattan Kasongo'nun ortasında arka direkte Hakan topu ağlara gönderdi. 3-0
72. dakika Pendikspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oltan Karakarakulluçu'nun vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
83. dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında topla buluşan Oltan Karakullukçu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Bersan Duran, Burak Cansız
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderesxx (Ümit Kurt dk. 15), Kasongo, Burak Süleyman (İbrahim Has dk. 78), Donkor, Nalepa (Nalepa dk. 90+2 ?), Hakan Yavuz, Roshi, Grechyshkin (Dimitrov dk. 78), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım (İsmail Erdoğan dk. 79)
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Pendikspor: Burak Öğür, Hasan Hatipoğlu (Tarık Tekdal dk. 46), Regattin, Ali Han Tunçer (Erhan Kara dk. 46), Berkay Sülüngöz, Aosman (Oltan Karakullukçu dk. 61), Hasan Kılıç, Do Rosario, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Oğulcan Çağlayan (Ahmed Ildız dk. 46)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burak Süleyman (dk. 20), Mesut Özdemir (dk. 23 k.k.), Hakan (dk. 45) (Sakaryaspor), Oltan Karakullukçu (dk. 72 ve 83) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Çağlayan Menderes, Donkor (Sakaryaspor)