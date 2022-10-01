Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Donsah'ın hava topunda topu göğsüyle kontrol eden Cengizhan Akgün, Oğuz Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında Yeni Malatyaspor'da topun başına Cengizhan Akgün geçti. Akgün'ün vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.
31. dakikada Ogün Özçiçek'in sol kanattan ortasında Jospin Nshimirimana'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada Hakan Yavuz'un arka direğe ortasında Kasongo'nun vuruşu ağlara gitti. 1-1
45+1. dakikada ceza sahasına giren Ozan Sol'un pasında Kabongo Kasongo topu filelere gönderdi. 2-1
51. dakikada Hurşit Taşçı'nın sol kanattan çevirdiği topta Ozan Sol'un vuruşunu kaleci çeldi.
69. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
70. dakikada duran topta Michal Nalepa'nın ceza yayına doğru pasında Ümit Kurt gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1
88. dakikada Sakaryaspor Odise Roshi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Odise Roshi'nin vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Gökmen Baltacı, Burak Cansız, Volkan Onur
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Isaac Donkor dk. 78), Kabongo Kasongo, Emirhan Aydoğan (Serkan Odabaşoğlu dk. 46), Burak Süleyman (Kaiyne River Woolery dk. 71), Mıchal Jan Nalepa, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Hurşit Taşçı dk. 46), Ozan Sol (Odise Roshi dk. 85 ?), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Yasin Pehlivan, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: İlker Püren
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Burak Kavlak dk. 63), Ogün Özçiçek, Aly Malle, Godfred Donsah (Atakan Müjde dk. 67), Cengizhan Akgün, Barış Başdaş, Taha Gür, Jospin Nshimirimana (Nuri Fatih Aydın dk. 55)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Enes Savucu, Erşan Yaşa, Berat Mert, Mert Miraç Altıntaş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Jospin Nshimirimana (dk. 31) (Yeni Malatyaspor), Kabongo Kasongo (dk. 43, dk. 45+1), Ümit Kurt (dk. 70) Sakaryaspor
Kırmızı kartlar: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Jospin Nshimirimana, Buğra Çağıran, Cengizhan Akgün, Abdulsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Taha Gür (Yeni Malatyaspor) İsmail Erdoğan, Hakan Yavuz (Sakaryaspor)