Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 4 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada ceza sahası dışından Hurşit Taşçı'nın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hurşit Taşçı, topu filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Caner Cavlun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
73. dakikada sağ kanattan ilerleyen Nalepa'nın pasında Hurşit Taşçı'nın vuruşu filelere gitti. 3-1
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Woolery, topu ağlara gönderdi. 4-1
90+7. dakikada Bandırmaspor atağında topla bulaşan Atabey Çiçek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Kravets dk. 67), Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Emirhan Aydoğan dk. 68), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Roshi (Ozan Sol dk. 75), Yasin Pehlivan, Hurşit Taşçı (Woolery dk. 88 ?)
Yedekler: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kanıanga, Hüseyin Can Öztürk, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Mehmet Özcan dk. 46), Mulumba, Sedat Şahintürk (Caner Hüseyin Bağ dk. 76), Kerim Avcı, Dembele (Tshibangu dk. 61), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Atabey Çiçek dk. 61), Berkan Mahmut Keskin (Alpay Koldaş dk. 22)
Yedekler: Hüseyin Koç, Atabey Çiçek, İsmet Kayahan Eren, Camara, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Hurşit Taşçı (dk. 9, 45 ve 73), Woolery (dk. 90) (Sakaryaspor), Caner Cavlun (dk. 58, Atabey Çiçek (dk. 90+7) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, İsmail Erdoğan, Roshi, Nalepa (Sakaryaspor), Fatih Kurucuk, Holownia, Sedat Şahintürk, Tshibangu, Alpay Koldaş (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Nalepa (dk. 90+4) (Sakaryaspor), Tshibangu (90+7) (Bandırmaspor)